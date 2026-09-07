Водитель без прав устроил жесткую аварию в Петрозаводске

Девушка пострадала в ДТП на проспекте Александра Невского

Фото ГАИ

Вечером 4 сентября в Петрозаводске произошло ДТП с участием трех автомобилей на проспекте Александра Невского. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции города.

По данным ГАИ, лишенный прав 48-летний водитель автомобиля Volkswagen Tiguan выехал на встречку и врезался в автомобиль Skoda с последующим столкновением с автомобилем Opel Astra. В результате происшествия травмы получила 24-летняя водитель Opel Astra. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что владельцев гаражей в Петрозаводске предупредили о сносе.