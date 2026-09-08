В чемодане россиянки обнаружили шлем времен Первой мировой войны

Россиянка пыталась провезти в страну столетний шлем

Фото: «Петрозаводск говорит»

В Москве, в аэропорту Домодедово, в багаже 27-летней россиянки, прибывшей из Египта, таможенники обнаружили культурную ценность — французскую каску времен Первой мировой войны.

Женщина сообщила, что купила ее во Франции и не знала о необходимости декларировать такие товары.

По данным Федеральной таможенной службы, на которую ссылаются «Вести», предмет является французской армейской каской Адриана образца 1915 года. Она была создана более 100 лет назад, что подтверждает, в том числе, надпись Soldat de la Grande Guerre 1914-1918.

В отношении пассажирки возбудили дело о недекларировании товаров. Ей грозит штраф с возможной конфискацией.