Депутат Артем Валюк: школьники относятся к «партам Героя» с трепетом

Мемориальные объекты в честь выпускников появились в учебных заведениях Олонца и села Видлица

Фото: ЗС РК

Олонецкая школа №2 имени В.Д. Сорвина увековечила имя Антона Исаева, Видлицкая школа – имя Романа Медникова. Оба выпускника погибли, выполняя боевые задачи в зоне СВО.

На каждой памятной парте разместили фотографии военнослужащих, их биографии и сведения о подвигах. Право заниматься за таким столом доверяют школьникам с отличной успеваемостью, спортивными достижениями и активной общественной позицией.

В церемонии в селе Видлица принял участие депутат Законодательного Собрания Карелии Артем Валюк. О Романе Медникове тепло вспоминали родные, педагоги и односельчане.

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Герой СВО родился в 1991 году. После школы освоил профессию автомеханика и прошел срочную службу на флоте. В 2015 году заключил контракт и участвовал в военной операции в Сирии. С марта 2022 года воевал в зоне СВО, получил ранения и был награжден медалью «За отвагу». После реабилитации Роман вернулся на передовую: в звании прапорщика его назначили старшим техником роты. Погиб 4 декабря 2023 года при выполнении боевой задачи.

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Бывший ученик Олонецкой школы №2 Антон Исаев родился в 1988 году и служил в Вооруженных Силах России с 2007 года. Участвовал в боевых действиях в Южной Осетии и в зоне СВО, награжден Орденом мужества. С 2021 года имя героя носит юнармейский отряд «Звезда» Олонецкой школы №2.

Парта Героя – предмет особой гордости для школы ее учеников. Везде, где они установлены, ребята своими глазами видят настоящее историческое свидетельство – здесь, в этих классах, за подобной партой сидел настоящий герой, их земляк. Он учился в тех же классах, ходил по тем же коридорам, гулял в том же школьном дворе. А потом вырос и совершил подвиг, защищая Отечество, нередко ценой своей жизни,

– отметил Артем Валюк.

По словам парламентария, памятные парты мотивируют учеников: дети относятся к ним с трепетом и стараются добиваться успехов в учебе и общественной жизни, чтобы быть достойными такой награды.

Фото: ЗС РК.