Садик и два десятка домов остались без горячей воды в Петрозаводске

Авария на сетях оставила некоторых петрозаводчан без горячего водоснабжения

Фото "Петрозаводск говорит"

Сегодня в 9:15 в Петрозаводске произошло отключение горячей воды в ряде зданий. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, ресурс пропал в домах на Октябрьском проспекте, на улицах Ведлозерской, Инженерной, Кутузова, Калевалы, Краснодонцев. Под отключение попал детский сад №104 и еще около 20 домов. Причиной случившегося стало повреждение на сетях. Ведутся восстановительные работы.

Ранее сообщалось о том, что холодную воду отключили сегодня в домах на улице Варламова.