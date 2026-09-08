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8 сентября 2026
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Происшествия

Садик и два десятка домов остались без горячей воды в Петрозаводске

Авария на сетях оставила некоторых петрозаводчан без горячего водоснабжения
кран в ванне
Фото "Петрозаводск говорит"

Сегодня в 9:15 в Петрозаводске произошло отключение горячей воды в ряде зданий. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, ресурс пропал в домах на Октябрьском проспекте, на улицах Ведлозерской, Инженерной, Кутузова, Калевалы, Краснодонцев. Под отключение попал детский сад №104 и еще около 20 домов. Причиной случившегося стало повреждение на сетях. Ведутся восстановительные работы.

Ранее сообщалось о том, что холодную воду отключили сегодня в домах на улице Варламова.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Пешехода сбили во дворе в одном из городов Карелии

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