Врачи детских поликлиник Карелии попросили родителей быть разумнее

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 8 сентября в 2006 году

фото стопкадр

В рамках Национального проекта «Здоровье» в Карелию ровно 20 лет назад поступило почти 190 тысяч доз бесплатной вакцины против гепатита В. Этого количества должно было хватить для полной иммунизации 60 тысяч жителей нашей республики. Но беспокойство медиков было объяснимо – высок был процент отказов от прививок. Например, на территории, которую обслуживала детская поликлиника №2, на три с половиной тысячи человек пришлось 177 отказов.

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Среда в этой поликлинике была днем малышей до года. Именно в этот день малышам делали профилактические прививки. В необходимости вакцинации медикам приходилось родителей убеждать. Хотя лучшего способа уберечься от опасных заболеваний не придумано. Главный врач Елена Сударикова вспоминала, как совсем недавно, наоборот, родители упрашивали сделать прививку бесплатной, она тогда была дорогая – до 700 рублей. И вот в рамках Нацпроекта бесплатная вакцина поступила, но уже медики уговаривали родителей дать согласие на то, чтобы сделать прививку их детям: «Мы бы очень хотели, чтобы родители подумали, насколько опасен гепатит В. И насколько низок риск получить какую-то негативную реакцию на прививку. Меньше – чем риск получить осложнения после болезни».

Галина Бондаренко, начальник отделения Роспотребнадзора РФ по РК тоже считала: «Возможно, родители недопонимают. Или считают, что их ребенок закален физически. Но инфекция не знает границ! Занимается человек спортом или нет – он все равно подвержен риску при встрече с инфекционным заболеванием».

Многие боялись побочных эффектов после прививки. Врачи уверяли: эта вакцина не вызывает заболеваний или токсической реакции. Ее делают человеку в три приема. В марте и апреле уже первые прививки были сделаны. «У нас очень хорошие показатели, практически нет никаких реакций», - заверила Елена Сударикова.

Гепатит В – страшное инфекционное заболевание, которое поражает печень, вызывает тяжелые последствия для организма. В отличие от гепатита краснуха опасна не сама по себе. Не болевшая в детстве краснухой женщина во время беременности тяжело переносит болезнь, и последствия для плода печальны – дети рождаются с различными дефектами. А вот прививка от краснухи переносится довольно легко. Дети стойко переносили прививки. А в 2007 году иммунизацию собирались проводить уже для взрослого населения. Медики пояснили, что главная задача – создать стойкий коллективный иммунитет. Даже если привьются 95% населения, остальные уже будут защищены от опасных заболеваний.

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В ночь на 6 сентября в Кондопоге снова был поджог. Горела детская спортивная школа. Подозреваемого сразу задержали. По официальной версии – это было простое хулиганство, но было и другое мнение: в этой школе некогда жили выходцы с Кавказа. Напомним: в ночь на 30 августа 2006 года в Кондопоге произошло ЧП – убийство и массовое побоище у ресторана «Чайка», после чего громко зазвучали призывы к беспорядкам, и эти беспорядки произошли. События всколыхнули общественность разных городов и районов.

После этих событий все, что происходило в Кондопоге, в первую очередь рассматривали так – не имеет ли это отношения к тому конфликту? О возгорании в школе завхозу Любови Ершовой по телефону сообщил сторож. Это произошло около часа ночи. «Большого огня я не видела, дым и гарь. Здесь народу было много – и корреспонденты, и пожарные, и сделано было все вовремя, правильно, своевременно. Здание вообще не пострадало, можно сказать», - показала Любовь Ершова. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что по горячим следам удалось задержать двоих молодых людей, подозреваемых в совершении поджога. Каждый был старше 20 лет. «По мотивам мы пока сказать ничего не можем, - сообщил старший дознаватель ОГПН Кондопоги Александр Королев. – Необходимо проверять версии, все, что они высказали. Следствие занимается данным вопросом. Лица ранее не были замечены в криминале».

Обязанности директора в школе тогда исполняла Наталья Галета. В этом учебном заведении она трудились к тому моменту около тридцати лет. На ее памяти это первый подобный случай: «Я в шоковом состоянии. И весь коллектив. Произошло такое впервые. Для нас это дико». Несмотря на последние события в Кондопоге ни милиционеры, ни работники школы не связывали это происшествие с возможным разжиганием межнациональной розни или какими-то криминальными разборками. Это подтверждали и милицейские сводки: в ту ночь не было зарегистрировано ни одного серьезного происшествия. Город возвращался к спокойной жизни.

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Российские библиотекари решили усмирить межнациональную рознь по-своему. Если дать возможность человеку любой национальности прочитать любимые книги на родном языке – это станет залогом мира и спокойствия. Этой идее посвятили пятый Всероссийский форум «Библиокараван-2006», который готовились провести в Петрозаводске.

В республике в те годы было 267 публичек, то есть библиотек, куда может прийти любой человек и прочесть именно то, что ему интересно. И предстоящий фестиваль был формой встреч специалистов, которые работали в публичках. Они обменивались опытом, обсуждали новые технологии и то, в какую сторону двигаться дальше, а также – какие насущные проблемы есть у библиофилов. В 2006 году «Библиокараван» было решено посвятить одной проблеме – «библиотеки и культурное многообразие». «Вся наша страна, все ее регионы, сейчас переживает похожие ситуации, когда люди разных национальностей в силу разных причин вынуждены жить рядом, и естественно, люди должны адаптироваться каким-то образом к новой для себя ситуации – переселенцы, иммигранты. Они приходят в библиотеку и хотят читать литературу на своем языке, хотят общаться на своем языке, чтобы какие-то мероприятия на этом языке проводились в библиотеках», - рассказала Елена Проскурякова, зав.отделом Национальной библиотеки РК.

Предполагалась обширная география участников форума. В Петрозаводск собирались приехать 60 представителей книгохранилищ из разных регионов России и мира – Москва, Петербург, Дагестан, США, многие другие точки на карте. Планировали, что «Библиокараван» стартует в Петрозаводске и пройдет через Олонец, Шелтозеро и Кондопогу. Гости Карелии должны были посетить районные публичные библиотеки, а после за круглым столом обсудить роль библиотек в поддержке культурного разнообразия.

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Таким было 8 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности