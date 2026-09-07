Стали известны опасные последствия чая с имбирем и лимоном

Врач рассказала, кому при простуде станет хуже от чая с имбирем

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Наступила «золотая» пора, а вместе с ней все чаще станут заявлять о себе простудные заболевания. При этом помочь своему организму быстрее восстановиться с помощью популярного имбирного чая можно не всем. Некоторым категориям россиян он противопоказан.

Врач-терапевт Александра Разаренова предупредила, что такой напиток может спровоцировать рецидив болезней желудочно-кишечного тракта. Также чай противопоказан аллергикам и тем, у кого есть проблемы со свертываемостью крови.

При этих заболеваниях имбирь и лимон могут усиливать жжение, боль, отрыжку и вызывать другие неприятные симптомы, уточнила Разаренова в беседе с сайтом 360.ru.