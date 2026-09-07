Россиянам не рекомендовали выбрасывать старый загранпаспорт

Эксперт рассказал, в каких случаях может пригодиться старый загранпаспорт

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Игорь Поздняков в беседе с RT, назвав пять причин, почему рекомендуется хранить старый загранпаспорт.

Во-первых, при оформлении визы в некоторые страны консульства иногда просят подтвердить историю предыдущих поездок.

Во-вторых, в недействительном паспорте сохраняется история въезда-выезда, которая может потребоваться при заполнении каких-либо анкет.

В-третьих, старый «загранник» может пригодиться при решении юридических вопросов за рубежом, связанных с установлением факта пребывания в стране в прошлом.

В-четвертых, аннулированный паспорт может стать дополнительным подтверждающим документом в случае потери нового или при необходимости срочно подтвердить свою личность и гражданство за границей.

В-пятых, «старичок» может содержать действующую визу иностранного государства и упростит въезд в страну, выдавшую эту визу.