Такси окажутся в поле зрения дорожной полиции Карелии

Госавтоинспекция массово проверит водителей такси в республике

Фото: Петрозаводск говорит

Таксистов в Карелии ждут массовые проверки. Сотрудники Госавтоинспекции проверят, как водители такси соблюдают правила дорожного движения.

Так, рейды «Такси» объявили в Карелии с 10 по 11 сентября. Сотрудники дорожной полиции проверят водителей легковых такси и микроавтобусов для 8 пассажиров.

Проверки направлены на пресечение незаконной деятельности, повышение безопасности пассажирских перевозок и соблюдение правил дорожного движения. Нарушителям грозит административная ответственность.

О таксистах-нарушителях можно сообщить в Госавтоинспекцию.