Важный свидетель по делу экс-мэра Любарского допрошен в суде

Максим Свидский рассказал суду о своих делах с бывшим градоначальником Петрозаводска

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7 сентября в Петрозаводском городском суде был допрошен Максим Свидский, который проходит важным свидетелем по уголовному делу против экс-мэра карельской столицы Владимира Любарского, обвиняемого в многомиллионных взятках.

Свидетель рассказал об эпизоде, связанном с санаторием «Марциальные воды». Прокурор Сергей Скворцов сказал, что уголовное дело против Свидского было прекращено в связи «с деятельным раскаянием». Как рассказал Максим Свидский, с Любарским он учился с 1-го по 10-й класс. После окончания школы Свидский случайно встретился с Любарским в СИЗО, где подсудимый работал, а Свидский, как он выразился, туда «попал».

После возвращения Любарского в Карелию он снял у Свидского коттедж в центре Петрозаводска, который арендовал вплоть до своего задержания. Максим Свидский обратился к Любарскому с просьбой устроить Зоряну Левину директором санатория «Марциальные воды». По мнению свидетеля, Левина стала директором санатория после его просьбы к Любарскому, который в тот момент трудился заместителем Главы РК.

Затем Свидский получил информацию от Любарского о том, что санаторию выделена субсидия на реконструкцию «Марциальных вод» в размере 60 млн рублей. И, если верить свидетелю, сразу понял, что их нужно «освоить». Свидский утверждает, что сам определил сумму «отката». По его словам, он сказал Левиной, что нужно передать «наверх» примерно 10 процентов от субсидии, но «как получится». Позднее Свидский получил два транша в общей сумме 3,1 миллиона рублей. Из этой суммы 1,1 миллиона рублей он отнес в коттедж, который снимал Любарский, и положил на тумбочку в кладовке, оставив записку. О деньгах с Любарским он не разговаривал. Остальные деньги свидетель оставил себе, так как считал, что это «справедливо».

Когда взятка уже была передана, выяснилось, что проект реконструкции санатория, за который был заплачен аванс, не может пройти госэкспертизу. Свидский сказал, что не собирался возвращать деньги, а тем более обращаться с подобным предложением к Любарскому, так как, по его словам, это было неудобно. Судья Александр Мерков поинтересовался, какое отношение Свидский имел к выделенной санаторию субсидии, и почему именно ему сообщили об этом? По мнению свидетеля, он посодействовал назначению Левиной. «Правильно сообщили... Радостное событие», - сказал он. Мерков уточнил, на каком основании свидетель просил у Левиной 10 процентов от суммы субсидии. «В 90-е все так жили»,- ответил Свидский. При этом, утверждает свидетель, Любарский не обсуждал с ним вопрос освоения субсидии. «Это и так понятно», - сказал Свидский. По поводу того, что по итогу сумма «отката» оказалась меньше 10 процентов, Свидский заметил: «Потому что так вот принесли».

Следующее судебное заседание назначено на 14 сентября.