Перейти к основному содержанию
7 сентября 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Россия

Автомобиль с людьми утонул в водоеме в российском регионе

В Калужской области три человека погибли в затонувшем транспортном средстве
Кувшинка и камыш в озере
Фото "Петрозаводск говорит"

В Калужской области автомобиль УАЗ с людьми улетел в водоем и затонул. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Отмечается, что инцидент случился в Малоярославецком районе. По предварительным данным, в результате затопления транспортного средства погибли три человека. Детей в салоне не было. Уточняется, что водитель мог быть пьян, но эта информация еще проверяется.

На месте трагедии работают сотрудники экстренных служб и правоохранители.

Ранее сообщалось о том, что человек погиб при попадании БПЛА в многоквартирный дом в Перми.

Ранее в рубрике Россия было опубликовано: Человек погиб при попадании БПЛА в многоквартирный дом в Перми

Метки