Автомобиль с людьми утонул в водоеме в российском регионе

В Калужской области три человека погибли в затонувшем транспортном средстве

Фото "Петрозаводск говорит"

В Калужской области автомобиль УАЗ с людьми улетел в водоем и затонул. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Отмечается, что инцидент случился в Малоярославецком районе. По предварительным данным, в результате затопления транспортного средства погибли три человека. Детей в салоне не было. Уточняется, что водитель мог быть пьян, но эта информация еще проверяется.

На месте трагедии работают сотрудники экстренных служб и правоохранители.

Ранее сообщалось о том, что человек погиб при попадании БПЛА в многоквартирный дом в Перми.