В Карелии усовершенствуют систему оплаты труда педагогов

Зарплаты учителей должны быть прозрачными и справедливыми - об этом заявила министр образования Наталья Кармазина на Республиканском педагогическом форуме. Работа ведётся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети»

Фото: Министерство образования и спорта Республики Карелия

Вопрос изменения принципов оплаты труда педагогических работников давно назрел. Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов сообщил, что ведомство совместно с Минтрудом и Минфином подготовило комплекс нормативных актов, которые регулируют систему оплаты труда учителей. Дополнительно в рамках федерального проекта «Производительность труда» в 2025 году удалось привлечь 3,5 млрд рублей, которые направлены в том числе на повышение зарплаты педагогов.

Повышение престижа профессии учителя предполагает и обновление условий труда. Создание благоприятной среды для профессионального роста идёт рука об руку с масштабной модернизацией инфраструктуры. Чтобы работа была комфортной не только для школьников, но и для преподавателей, в регионе продолжается программа капитальных ремонтов учебных заведений, реализуемая в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В 2026–2027 годах предстоит обновить 20 школьных зданий по всей республике.

Как отметила министр образования и спорта Карелии Наталья Кармазина, зарплаты педагогов должны быть прозрачными, понятными и, что самое важное, справедливыми. Именно эти принципы легли в основу новой системы оплаты труда:

Мы разработали Модельное положение, опираясь на рекомендации Министерства Просвещения России о формировании заработных плат педагогов. Главная задача, которую мы ставили перед собой, — заработная плата учителя должна быть выше, чем технического работника, а стимулирующие выплаты должны использоваться по назначению, а не применяться в качестве доплаты до МРОТ — эта социальная несправедливость. В регионе проделана большая работа. Переход на обновленный формат оплаты труда запланирован на 1 января 2027 года,

— рассказала Наталья Кармазина.

Уже в следующем году заработная плата учителей будет формироваться по обновлённым принципам. Среди них - единые должностные оклады, чёткие и измеримые критерии оценки труда, а также прямая зависимость размера выплат от фактической нагрузки и результативности работы.

Отдельное внимание уделят формализации стимулирующих и компенсационных выплат. Их показатели будут зафиксированы в абсолютных величинах, что позволит исключить неоднозначные трактовки и сделает доходы педагогов предсказуемыми.

Напомним, что в июле текущего года Президент России Владимир Путин подписал Указ, закрепляющий на государственном уровне особый статус педагога и меры социальной поддержки учителей, отвечающие принципам нацпроекта «Молодежь и дети».