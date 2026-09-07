Владельцев гаражей в Петрозаводске предупредили об их сносе

Власти столицы Карелии анонсировали очередную «волну» сноса гаражей

Фото: администрация Петрозаводского городского округа

В Петрозаводске продолжается борьба за чистоту. Один из ее важных этапов – снос незаконно установленных конструкций. Об очередной «волне» освобождения земельных участков от таких объектов сообщили в паблике администрации города.

По данным источника, сносу подлежат гаражи, расположенные напротив дома № 11 на улице Калевалы. Добровольно освободить занятые земельные участки горожанам предлагают до 21 сентября.

Ранее власти города анонсировали демонтаж гаражей, расположенных на проспекте Александра Невского, улице Калинина, Вольной и Восьмого Марта.