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7 сентября 2026
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Погода

Осень вступает в права: какую погоду ждать жителям Карелии 7 сентября

В начале недели будет облачно, местами дождливо и свежо
Вид на осеннее озеро в яркой желтой листве
фото «Петрозаводск говорит»

7 сентября в Петрозаводске облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха в дневные часы в пределах днем +8, +10, рассказали в региональном гидрометцентре.

В Карелии также облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Ветер северо-западный, западный умеренный, температура воздуха +8, +13.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Сегеже, Калевале, Кондопоге, Медвежьегорске, Суоярви днем +10;

В Олонце днем +12;

В Пудоже днем +11;

В Сортавале днем +14.

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: Прохладное начало недели пообещали в Карелии

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