Женскую версию «Иванушек» создадут в России

Музыкальный коллектив собирают для мюзикла

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В России появится женская версия легендарных «Иванушек» - «Аленушки». Коллектив набирают для мюзикла о группе «Иванушки International», но если проект окажется востребован, то может начать самостоятельную жизнь. Такими планами с РИА Новости поделился продюсер Игорь Матвиенко.

По словам продюсера, кастинг проводится, но точной даты запуска проекта пока нет. Матвиенко подчеркнул, что «Аленушки» - музыкальный проект для мюзикла. В состав коллектива, вероятно, войдут три участницы по аналогии с легендарными «Иванушками».

В начале 2025 года Матвиенко говорил о желании создать несколько мюзиклов, один из которых будет посвящен бойзбенду.