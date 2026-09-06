В Петрозаводске пожаловались на условия в детской больнице

В соцсети забили тревогу из-за жуткого холода в палатах и отсутствия горячей воды в инфекционной больнице

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На условия в инфекционной больнице на Кирова в Петрозаводске пожаловались в паблике «Подслушано в Птз».

По словам автора, в медицинском учреждении нет горячей воды, в палатах стало холодно, сотрудники больницы разводят руками.

«В детской инфекционной больнице с лета нет горячей воды! Маленьких детей подмывать нужно под холодной водой. Мало того, что в палатах нереальный холод, ещё и приходится находиться в таких условиях без горячей воды. Дети в таких условиях на поправку не пойдут, а заболеют еще сильнее», - пишут в сообществе.