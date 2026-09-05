Синоптики подготовили нерадостный прогноз на воскресенье

Дождливо, свежо и ветрено будет в республике 6 сентября

фото «Петрозаводск говорит»

В Петрозаводске в воскресенье облачно, ночью с прояснениями. Ночью преимущественно будет сухо, а вот днем пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный. В ночные часы похолодает до +6, +8, днем будет тоже свежо +9, +11. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии 6 сентября также облачно, ночью с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части республики пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах ожидаются сильные дожди. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем местами с порывами до сильного, о чем ранее предупреждал Гидрометцентр. Температура воздуха ночью +4, +9, днем +8, +13.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +2, днем +9;

В Кондопоге, Сортавале ночью +5, днем +11;

В Медвежьегорске, Олонце, Сегеже ночью +5, днем +12;

В Пудоже ночью +5, днем +13;

В Суоярви ночью +5, днем +9.