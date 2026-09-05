Прокуратура проводит проверку по факту трагедии в Прионежском районе

81-летний мужчина погиб в столкновении автомобилей Chevrolet Lanos и Kia

фото пресс-службы прокуратуры РК

Прокуратура проводит проверку по факту смертельного ДТП в Прионежском районе.

Утром 5 сентября на участке трассы «Кола» вблизи деревни Вилга столкнулись Chevrolet Lanos и Kia. В результате аварии 81-летний водитель Chevrolet скончался. В ГАИ предварительно сообщали, что Chevrolet выезжал на трассу со второстепенной дороги, ведущей к кладбищу. Водитель второй иномарки травмирован.

Фотографию с места трагического ДТП опубликовали в сообществе прокуратуры. Установление обстоятельств аварии находится на контроле прокуратуры.