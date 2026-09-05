Поездка школьников к петроглифам сорвалась из-за поломки поезда

На севере Карелии граждан возмутило, что их никто не оповестил заранее об отмене железнодорожного рейса

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Пассажиры не смогли выехать из Костомукши на поезде из-за его поломки. Граждан возмутило, что их никто заранее не оповестил, что рейс не состоится. Об отмене поезда «Орлан» они узнали лишь, когда пришли рано утром на железнодорожный вокзал. Недовольство граждане высказали в паблике «Антибеседка-Костомукша».

4 сентября «Орлан» из Костомукши в сторону Кеми должен был отправиться примерно в 4:45 утра, но поезд отменили.

«Люди, естественно, заранее приехали на вокзал, и уже там узнали, что поезд никуда не поедет. Причем среди пассажиров была целая группа школьников, дети собирались ехать на экскурсию к петроглифам. В итоге поездка сорвалась, а организаторам пришлось срочно решать, что делать с заказанным питанием и остальными договоренностями. Кто-то ехал до Беломорска, чтобы пересесть там на другой поезд - этим людям вообще пришлось на ходу думать, как теперь добираться дальше»,

- рассказали в паблике.

«Я все понимаю, техника ломается и ситуации бывают разные - но почему нельзя предупредить людей заранее? В Костомукше и так не особо большой выбор транспорта, чтобы куда-то уехать, а тут ты приезжаешь в пять утра на вокзал и узнаешь, что твои планы на день можно просто выкинуть», - написали в сообществе.

По словам костомукшанина, в июле была похожая ситуация, рейс тоже отменили, пассажиры писали заявление на возврат денег за билеты.

В комментариях написали, что тоже приехали на вокзал к 4:10 и узнали, что поезд сломался, поэтому рейс не состоится. Добираться до Кеми гражданам пришлось на машине.