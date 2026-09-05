Работу с возможностью раннего выхода на пенсию предлагают в Карелии

Полиция Петрозаводска пригласила на службу

фото «Петрозаводск говорит»

В МВД Карелии рассказали о вакансиях. В отдельном батальоне патрульно-постовой службы полиции есть вакансии полицейского и полицейского-водителя.

К кандидатам предъявляют требования по возрасту, образованию, также у претендентов не должно быть проблем с законом.

Будущим полицейским предлагают работать по сменам, обещают премии и матпомощь, компенсацию аренды жилья, оплачиваемый отпуск в 55 дней, бесплатное медицинское обслуживание, в том числе и членам семьи, возможность получения высшего образования, льготы при поступлении в сад и школу, карьерный рост. Также обещают льготную пенсию (1 год за 1,5 года) и возможность раннего выхода на пенсию.

Размер зарплаты будущим сотрудникам не уточняют. По вопросу трудоустройства предлагают обращаться в отдел кадров петрозаводской полиции.