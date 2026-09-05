Троллейбус проигнорировал пассажиров и проехал мимо остановки

Петрозаводчане возмущены водителем троллейбуса № 5, который бросил их на остановке

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Пассажиры, ожидавшие троллейбус на остановке общественного транспорта, не смогли уехать – «рогатый» проехал мимо них. О странной ситуации нашей редакции рассказала читательница.

30 августа в 14:57 троллейбус № 5 не стал останавливаться на остановке в районе пересечения проспектов Невского-Комсомольского в Петрозаводске.

«Мы заблаговременно подошли к краю посадочной площадки, находились в зоне прямой видимости водителя. Однако он проигнорировал пассажиров на остановке и проехал мимо. При этом в салоне троллейбуса находились пассажиры, что исключает вариант того, что троллейбус ехал в депо или был неисправен, - рассказала возмущенная женщина. - Это нарушение правил перевозки пассажиров — неостановка на регламентированном остановочном пункте».

По словам горожанки, общественный транспорт приходится ждать по 30-40 минут. При этом существует риск, что водитель просто проедет мимо остановки. По словам женщины, такие ситуации возникают постоянно - до и после транспортной реформы.

«Почему транспорт не останавливается на остановке? Зачем нужны длинные и редкие рейсы? Почему нет дополнительного транспорта в час пик? Почему некоторые районы стали более транспортно доступными в ущерб другим?» - задает вопросы жительница Петрозаводска.