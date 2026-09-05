Парфенчиков дал старт фестивалю Роберта Рождественского

В Петрозаводске открылся республиканский музыкально-поэтический фестиваль поэта Рождественского, который продлится до 13 сентября

фото с сайта правительства РК

В Петрозаводске состоялся праздник, посвященный началу нового учебного года. 4 сентября открылся и республиканский музыкально-поэтический фестиваль поэта Роберта Рождественского, который продлится до 13 сентября.

Праздничная площадка на площади Кирова объединила студентов, преподавателей образовательных организаций, представителей молодежных объединений, жителей и гостей города. Глава Карелии Артур Парфенчиков приветствовал участников праздника.

«Студенчество – это не только лекции и семинары, это целая жизнь. Очень важно, что вы проходите этот период активно, создаете различные проекты, которые мы поддерживаем и которые идут на благо республики. У нас очень активная, креативная молодежь. Хочется, чтобы ваши проекты и ваше будущее были связаны с родной Карелией, и, получив здесь знания, вы реализовывали их уже в своей практической деятельности»,

– отметил Парфенчиков.

В рамках праздника работали тематические площадки, посвященные различным направлениям молодежного досуга. Участники посещали мастер-классы, участвовали в спортивных активностях и испытаниях, знакомились с проектами молодежных организаций, могли пообщаться в неформальной обстановке.

На главной сцене прошла концертная программа. Специальным гостем стал финалист второго сезона телевизионного шоу «Голос. Дети», многократный победитель и обладатель гран-при российских и международных вокальных конкурсов, автор песен и аранжировщик Мартин.

Одним из ключевых событий Дня студенчества стало открытие музыкально-поэтического фестиваля Роберта Рождественского. Глава региона дал старт фестивалю, который продлится до 13 сентября. Идея проведения фестиваля возникла у руководителя республики после встречи с дочерью поэта Екатериной Рождественской.

«В День студенчества мы начинаем фестиваль Роберта Рождественского – великого русского поэта, который заканчивал в Петрозаводске школу, жил на проспекте Ленина, учился на историко-филологическом факультете. Мы хотим сделать этот фестиваль традиционным, вернуть в студенческую жизнь поэтические вечера, которые были очень популярны среди студентов 1960-х годов. Эти традиции, конечно, надо возрождать», – подчеркнул Парфенчиков.

Программа фестиваля объединяет более 10 мероприятий, которые проходят на городских площадках, в учреждениях культуры и образовательных организациях. В программе – концерты, литературно-музыкальные программы, выставки, творческие встречи, мастер-классы и другие события, посвященные творчеству выдающегося поэта.