Охота на должников по дорожным штрафам объявлена в Карелии

Бегающих от административных штрафов ждет двойной штраф или арест

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Массовые рейды проведут в Карелии. Ловить будут должников, которые не оплачивают штрафы за нарушение ПДД. Госавтоинспекция проведет спецоперацию «Должник» с 7 по 9 сентября.

По данным дорожной полиции, в Карелии граждане накопили около четырех тысяч неоплаченных штрафов за нарушения ПДД с истекшим сроком добровольной оплаты.

Ловить должников собираются с помощью камер. При задержании к нарушителям будут применять меры административного воздействия.

Тем, кто не оплатил вовремя штраф, могут выписать новый в двукратном размере суммы от неуплаченного ранее, либо арестовать до 15 суток или назначить обязательные работы до 50 часов.

Привлечение к административной ответственности добавляет новое наказание и не освобождает от уплаты первоначального штрафа, подчеркивают в ГАИ.