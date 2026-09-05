Семейную пару расстреляли и расчленили в Московской области

Останки убитых обнаружили на даче предпринимателя

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Родственники обратились в полицию после исчезновения семейной пары в Московской области. Правоохранители восстановили маршрут передвижения супругов и нагрянули в дом в деревне Лобаново, где их видели в последний раз.

По информации телеграм-канала, 61-летнего предпринимателя и его 53-летнюю супругу могли жестоко убить из-за земельного спора. Подозрение в расправе пало на 58-летнего предпринимателя.

По данным источника, супруги приехали в дом к мужчине 27 августа, произошел конфликт, гендиректор подмосковной компании расстрелял супругов из пистолета, расчленил тела и закопал останки на принадлежащем ему земельном участке. Следователи во время обыска обнаружили останки погибших.

Предпринимателю предъявили обвинение в двойном убийстве, вину он признал. Причиной конфликта, с его слов, стал спор из-за раздела земли и долговые обязательства.