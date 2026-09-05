Перейти к основному содержанию
6 сентября 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Общество

В Виллагоре готовятся к захоронению защитников и военной реконструкции

На Кургане Славы предадут земле останки бойцов, погибших при обороне Петрозаводска
мужчина ровняет отсев на могилах бойцов
фото «Петрозаводск говорит»

Каждый год во вторую субботу сентября поисковики заканчивают сезон и проводят церемонию захоронения останков защитников Петрозаводска на Кургане Славы в Виллагоре.  Это один из рубежей защиты Петрозаводска в 1941 году. 

С 2006 года мемориал благоустраивается, на территории проходят памятные мероприятия и военная реконструкция. В этом году исполняется 85 лет, как финские захватчики пришли на карельскую землю.

«Я давно в поисковом движении, это требование души. Родственники постоянно обращаются, ищут своих отцов, дедов, братьев. Мы занимаемся поиском останков, стараемся установить личности погибших и придать их земле. Сегодня субботник, мы убираем территорию, готовим площадку для реконструкции», - рассказала командир поискового отряда «Разведка» Светлана Калинина.

12 сентября поисковики фонда «Эстафета поколений» тоже проведут субботник, подготовятся к памятным мероприятиям.

Ранее в рубрике Общество было опубликовано: Поездка школьников к петроглифам сорвалась из-за поломки поезда

Метки