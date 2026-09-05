В Виллагоре готовятся к захоронению защитников и военной реконструкции

На Кургане Славы предадут земле останки бойцов, погибших при обороне Петрозаводска

фото «Петрозаводск говорит»

Каждый год во вторую субботу сентября поисковики заканчивают сезон и проводят церемонию захоронения останков защитников Петрозаводска на Кургане Славы в Виллагоре. Это один из рубежей защиты Петрозаводска в 1941 году.

С 2006 года мемориал благоустраивается, на территории проходят памятные мероприятия и военная реконструкция. В этом году исполняется 85 лет, как финские захватчики пришли на карельскую землю.

«Я давно в поисковом движении, это требование души. Родственники постоянно обращаются, ищут своих отцов, дедов, братьев. Мы занимаемся поиском останков, стараемся установить личности погибших и придать их земле. Сегодня субботник, мы убираем территорию, готовим площадку для реконструкции», - рассказала командир поискового отряда «Разведка» Светлана Калинина.

12 сентября поисковики фонда «Эстафета поколений» тоже проведут субботник, подготовятся к памятным мероприятиям.