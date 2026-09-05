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6 сентября 2026
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Общество

В Петрозаводске троллейбусному движению исполнилось 65 лет

История длиною в десятилетия: в карельской столице празднуют юбилей городского транспорта
первый троллейбус едет по городу в 1961 году
фото стопкадр

В субботу в Петрозаводске чествовали коллектив «Городского транспорта».

5 сентября исполнилось 65 лет со дня запуска регулярного троллейбусного движения в Петрозаводске, сообщила мэр Инна Колыхматова. Первый маршрут протяженностью около семи километров проходил от старого вокзала через проспект Урицкого (ныне Александра Невского) до площади Кирова.

На линию выходили десять двухдверных троллейбусов ЗиУ-5, которые в то время курсировали только в Москве. Первых водителей готовили в Ленинграде, техников - на заводе-изготовителе в Энгельсе.

Глава столицы Карелии пожелала работникам и ветеранам городского троллейбусного сообщения всего самого наилучшего.

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