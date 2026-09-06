Полицейские протаранили питбайкера в Петрозаводске

Петрозаводчане стали свидетелями окончания полицейский погони на древлянском кольце. Двое на мотоцикле или питбайке уходили от преследовавшей их полицейской машины. На кольце стражи порядка притерли мототранспорт, в итоге пассажир и водитель оказались на зеленой траве.
В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» разгорелась дискуссия, насколько уместно было полицейским таранить нарушителей. Некоторые указали на то, что ни у водителя мототранспорта, ни его пассажира не было шлемов и падение могло обернуться травмами. Кто-то высказался, что отсутствие защитной экипировки у правонарушителей на мотоциклах не является проблемой полиции.
«Стали свидетелями данной погони. Звуковых требований об остановке не слышали. Таран был, и как следствие падение. Показалось данное действие весьма опасным. Особенно учитывая отсутствие шлема у водителя и пассажира. Может, конечно, действительно правонарушение было настолько серьезным, что пришлось прибегать к таким мерам остановки. Но не знаю».
Другие, наоборот, посчитали, что с нарушителями стоит поступать жестко, чтобы им не хотелось повторить.
«Надеюсь, сотрудникам ничего не будет за таран».
«Отлично! Премию надо выписать дпсникам. Пусть дальше работают таким же образом!»