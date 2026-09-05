Уроков истории в восьмых классах школ станет больше

Количество часов на изучение истории для восьмых классов увеличили в России.
С 1 сентября вместо двух уроков в неделю будет три. Об этом РИА Новости сообщили в Институте содержания и методов обучения имени Леднева. В девятых классах нагрузка не меняется, учащиеся будут изучать историю два часа в неделю. В старших классах на историю отводится два часа в неделю.
В прошлом учебном году на новую федеральную программу по истории перешли ученики 5-7-х классов. Школьники изучают предмет три часа в неделю.