Россиянам назвали, где можно заработать миллион

Средний заработок специалистов в одной отрасли превышает 970 тысяч рублей

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

В России лишь в одной сфере средняя зарплата превышает 900 тысяч рублей. Средний заработок специалистов в области морского пастбищного рыбоводства достигает 971 411 рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата с января по май 2026 года.

Также высокие доходы фиксируют в сфере по аренде и лизингу приборов, аппаратов и прочего оборудования, применяемого в медицинских целях. Работники в среднем получают 728 882 рубля.

Ранее Карелиястат опубликовал данные по средней зарплате за июнь 2026 года. В Карелии средняя зарплата составила 97 394 рубля, за год показатель вырос на 6,3%.