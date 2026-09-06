Карелию накроют кратковременные дожди и сильный ветер

Сегодня в Петрозаводске облачно, кратковременный дождь, ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха в пределах +9, +11, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно, кратковременные дожди, в отдельных районах сильные. Ветер северо-западный, западный местами с порывами до сильного. Температура воздуха +8, +13.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Суоярви и Калевале днем +9;
В Кондопоге и Сортавале днем +11;
В Медвежьегорске, Олонце и Сегеже днем +12;
В Пудоже днем +13.