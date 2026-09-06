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6 сентября 2026
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Погода

Карелию накроют кратковременные дожди и сильный ветер

Осень стучится в дверь: на улице сегодня до плюс 13 градусов
Грозди спелой рябины
фото «Петрозаводск говорит»

Сегодня в Петрозаводске облачно, кратковременный дождь, ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха в пределах +9, +11, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно, кратковременные дожди, в отдельных районах сильные. Ветер северо-западный, западный местами с порывами до сильного. Температура воздуха +8, +13.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Суоярви и Калевале днем +9;

В Кондопоге и Сортавале днем +11;

В Медвежьегорске, Олонце и Сегеже днем +12;

В Пудоже днем +13.

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: Синоптики подготовили нерадостный прогноз на воскресенье

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