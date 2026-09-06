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6 сентября 2026
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Спорт

Карельский боксер стал вторым на чемпионате России

Константин Опольский уступил победу мордовскому спортсмену
Боксерские перчатки лежат на ринге
изображение сгенерировано Алисой AI

Финальные бои чемпионата России по боксу прошли в Саранске 4 сентября. За медали боролись сильнейшие спортсмены, в их числе и карельский боксер Константин Опольский.

В первом финальном поединке воспитанник мордовской школы бокса Руслан Белоусов одержал победу над Константином Опольским, представлявшим Московскую область и Карелию. Наш земляк завоевал серебряную награду в весовой категории до 60 кг.

Мастер спорта России международного класса два года назад привез в Карелию титул чемпиона России, который регион не завоевывал на протяжении 50 лет.

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