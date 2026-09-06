В листьях облепихи нашли подавляющее раковые клетки вещество

Российские ученые изучают потенциал растения в борьбе с онкологией

фото «Петрозаводск говорит»

Противораковое свойство обнаружили в листьях облепихи. Ученые установили, что листья этого растения содержат казуариктин – соединение, подавляющее рост раковых клеток.

Лечебный потенциал растения открыли во ВНИИ лекарственных и ароматических растений, пишет РИА Новости. Активность злокачественных клеток снижалась в зависимости от концентрации и продолжительности воздействия природного вещества.

Полученные данные позволяют ученым рассматривать казуариктин как перспективное соединение для дальнейшего изучения. Ученые считают, что соединение выступает как мощный ингибитор опухолевых клеток, что открывает путь к разработке средств по борьбе с раком.