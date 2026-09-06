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6 сентября 2026
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Здоровый интерес

В листьях облепихи нашли подавляющее раковые клетки вещество

Российские ученые изучают потенциал растения в борьбе с онкологией
облепиха листья ягоды
фото «Петрозаводск говорит»

Противораковое свойство обнаружили в листьях облепихи. Ученые установили, что листья этого растения содержат казуариктин – соединение, подавляющее рост раковых клеток.

Лечебный потенциал растения открыли во ВНИИ лекарственных и ароматических растений, пишет РИА Новости. Активность злокачественных клеток снижалась в зависимости от концентрации и продолжительности воздействия природного вещества.

Полученные данные позволяют ученым рассматривать казуариктин как перспективное соединение для дальнейшего изучения. Ученые считают, что соединение выступает как мощный ингибитор опухолевых клеток, что открывает путь к разработке средств по борьбе с раком.

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