Россиянам могут разрешить приезжать в Китай на личных машинах

Россия и Китай ведут переговоры о поездках на личном автотранспорте и действии водительских прав

фото «Петрозаводск говорит»

Пересекать границу России с Китаем могут разрешить на личном автотранспорте. Проект соглашения пока согласовывают.

В планах разрешить пересекать границу на личном транспорте через пункты пропуска «Забайкальск», «Староцурухайтуйский», «Пограничный», «Краскино», «Кани-Курган», сообщает ТАСС. Технически пункты пропуска готовы.

Россия и Китай обсуждают также срок действия водительских прав. Необходимо определить, в течение какого срока российские водители смогут управлять автомобилем в Китае, а китайские - в России.

Поездки в Китай на личном автомобиле невозможны в настоящее время из-за того, что в Китае не признают международные водительские права, а движение иностранных автомобилей разрешено при наличии китайского регистрационного знака.