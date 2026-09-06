Известный ресторатор попал в аварию в Карелии

Во время тренировочного заезда автомобиль участника ралли вылетел в кювет

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Ресторатор из Екатеринбурга Олег Флеганов участвует в ралли в Карелии. Во время тренировочного заезда его автомобиль не удержался на трассе.

Гоночный автомобиль Skoda Fabia R5 R5 не вписался в поворот и вылетел с дороги.

«Второй день тренировок закончился, так и не начавшись. Мы не вошли в поворот, скользко очень. Красотка наша, обидно», - цитирует КП Флеганова.

В аварии не пострадал ни пилот, ни штурман. Экипажу предстоит восстановить автомобиль. Екатеринбуржец ранее уже выступал в ралли и одерживал победу.