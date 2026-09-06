У жителей двух столиц возрос спрос на арктические гектары в Карелии

За время программы «Арктический гектар» в Карелии выдано более 3,5 тыс. участков

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Жители Москвы и Петербурга получили более 1,5 тысяч участков земли в Карелии. Спрос на «Арктический гектар» у жителей столиц заметно вырос за последние два года, пишет РБК.

В 2024 году граждане, зарегистрированные в столичных регионах, оформили два участка, с начала 2026 года одобрено 299 заявок. В основном москвичи и петербуржцы оформляют гектары под индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство и туризм. Популярностью пользуются Беломорский и Сегежский округа, Лоухский район.

Земельные участки также интересуют жителей Новосибирской, Тюменской областей, Краснодарского края, и других регионов.

Со старта программы «Арктический гектар» в Карелии в безвозмездное пользование выдали более 3,5 тыс. участков, 10 из которых участники программы оформили в собственность.