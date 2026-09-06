Карелия выстроила тысячекилометровый барьер против лесных пожаров

По нацпроекту «Экологическое благополучие» в лесах Карелии создали масштабную сеть противопожарной защиты

фото «Петрозаводск говорит»

Почти тысячу километров новых минерализованных полос для защиты от огня создали в лесах Карелии. Запланированные на этот год работы практически выполнены, по отдельным позициям перевыполнены.

Уже построено 46,2 км новых лесных дорог (план – 50 км); реконструировано 248,5 км дорог (план – 206 км); создано 980,3 км новых минерализованных полос (план – 500 км); прочищено и обновлено 2664,3 км существующих минполос (при плане в 1500 км); установлено 1665 противопожарных аншлагов (план – 303 шт.); обустроено 321 зона отдыха в лесах (план – 219). Работы продолжаются.

Работы проводят карельский центр охраны лесов и арендаторы лесных участков республики. Обустроенные минполосы и лесные дороги, установленные аншлаги – все это помогает снижать пожарную опасность в лесах и препятствовать распространению огня. Созданные минполосы сохраняются под снегом, при необходимости их дополнительно прочищают.

Противопожарное обустройство лесов проходит по региональному лесному плану, утвержденному главой региона. Защищать леса от пожаров – одна из ключевых задач нацпроекта «Экологическое благополучие».