ИИ помог создать лекарство против коронавируса

В Китае на рынок выпустят препарат, разработанный с помощью искусственного интеллекта

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Искусственный интеллект участвовал в разработке препарата от COVID-19. Власти Китая одобрили его к выпуску на рынок, передает РИА Новости.

Лекарство Mprosevir разрабатывали в Университете Сиху и научных и фармацевтических организациях. Разработка предназначена для лечения взрослых с легкой и средней формами коронавируса. Действующим веществом препарата является ингибитор вирусного фермента 3CLpro, необходимого SARS-CoV-2 для размножения.

Исследователи объединили результаты лабораторных экспериментов с возможностями ИИ для оптимизации молекулы и выбора наиболее перспективного соединения. Разработчики заверяют, что от начала поиска препарата до завершения клинических испытаний прошло около трех с половиной лет.