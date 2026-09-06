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6 сентября 2026
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Происшествия

Пешеход погиб под колесами Renault в Медвежьегорском округе

Второе смертельное ДТП за выходные произошло в Карелии
полицейская на месте гибели пешехода
фото стопкадр

Еще одно ДТП со смертельным исходом произошло в Карелии в выходные. На пешеходном переходе погиб мужчина. Трагедия произошла утром в воскресенье в Медвежьегорском округе.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла 6 сентября в 10:35 минут на 633 км автомобильной дороги А-119 «Вологда Медвежьегорск».

36-летний местный житель за рулем автомобиля Renault Logan не уступил дорогу пешеходу, 1960 года рождения, предварительно сообщили в дорожной полиции. У пешехода было преимущество – он шел по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате автонаезда мужчина скончался на месте. Обстоятельства ДТП пока устанавливают.

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