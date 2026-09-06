Карельские школьники высадили памятные сосны во дворах своих школ

В Карелии прошла масштабная акция «Первоклассное дерево»

фото с сайта правительства РК

В Карелии организовали акцию «Первоклассное дерево». Школьники вместе с педагогами и родителями посадили деревья в честь нового учебного года во дворах образовательных учреждений.

Школы от Костомукши до Олонца приняли участие в республиканской акции «Первоклассное дерево». Ее инициатором стал глава республики Артур Парфенчиков. По поручению руководителя региона организаторами выступили министерство природных ресурсов и экологии Карелии и министерство образования и спорта республики.

В честь начала нового учебного года ребята вместе с педагогами и родителями посадили деревья во дворах школ. Сеянцами сосны учреждения обеспечил «Кареллесхоз».

«Пусть эти деревца становятся все крепче – так же, как растут и набираются знаний наши школьники», – пожелали в Минприроды Карелии.