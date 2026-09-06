Глава МИД РФ отметил важность соревнований в Карелии

Сергей Лавров убежден, что «Кубок дружбы народов» по мини-футболу пройдет в духе честной борьбы и станет праздником футбола

фото «Петрозаводск говорит»

Министр иностранных дел России Сергей лавров отметил важность «Кубка дружбы народов», который проходит в Карелии.

6 сентября на стадионе «Юность» в Петрозаводске стартовали юбилейные, 25-е, межнациональные футбольные соревнования. В турнире по мини-футболу представлены более 35 национальностей: 16 команд из России и других стран, муниципалитетов Карелии.

Высокую оценку турниру дали на уровне МИД России: в адрес участников, организаторов и гостей «Кубка дружбы народов» поступила приветственная нота от министра Сергея Лаврова.

«Ваше благородное начинание не только способствует продвижению ценностей активного, здорового образа жизни, но и вносит полезный вклад в развитие международного гуманитарного сотрудничества, поддержание атмосферы доверия и взаимопонимания между представителями разных культур и религий», - сказано в приветственном слове министра.

Лавров высказал уверенность, что состязания пройдут в духе честной борьбы, станут настоящим праздником футбола, подарят участникам и зрителям яркие эмоции. Он пожелал бодрости духа, хорошего настроения: «В конечном итоге победит, как обычно, дружба».