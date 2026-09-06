Опубликовано видео последних секунд жизни пешехода

Мужчина, 1960 года рождения, погиб при переходе дороги по пешеходному переходу

фото стопкадр

В Карелии утром 6 сентября легковой автомобиль насмерть сбил пешехода. Трагедия произошла в Медвежьегорске на пешеходном переходе на улице Либкнехта. Городская камера запечатлела последние секунды жизни пешехода (18+).

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Мужчина спешился с электровелосипеда и начал переходить проезжую часть. Его сбил автомобиль «Рено Логан». Водитель сражу же выбежал посмотреть, что с пешеходом. Другие водители остановились и тоже поспешили к водителю и сбитому мужчине. Пешеход, 1960 года рождения, погиб на месте аварии. За рулем легкового автомобиля находился 36-летний водитель. По факту ДТП проверку проводит прокуратура.