Двух многодетных матерей жестоко убили в российском регионе

Правоохранители задержали сожителя одной из жертв по подозрению в расправе

фото «Петрозаводск говорит»

Двух многодетных матерей жестоко убили в свердловской области. Девять детей лишились матерей. Злоумышленника задержали при попытке сбежать с места расправы. Суд в Тавде арестовал злоумышленника.

В убийстве подозревают 34-летнего сожителя одной из жертв, пишет «Комсомольская правда». Мужчина нигде не работает, ранее был судим за кражи, побои и неправомерное завладение автомобилем. Обвиняемый вместе с убитой сожительницей воспитывал пятерых детей: девочку и четверых мальчиков.

Предполагается, что вечером 3 сентября сожители позвали в гости живущую по соседству подругу – воспитывающую четырех детей. Компания стала выпивать во дворе частного дома, но между сожителями вспыхнул конфликт, мужчина ударил женщину ножом в горло и затем расправился с ее подругой.