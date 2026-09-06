Авиарейсы из Петрозаводска в три города хотят запустить в 2027 году

Стало известно о планах по расширению географии полетов из Карелии

фото «Петрозаводск говорит»

Авиарейсы из Петрозаводска в три российских города хотят запустить в 2027 году. Власти региона прорабатывают возможность запуска самолетов в Уфу, Нижний Новгород и Архангельск. Также рассматривается зарубежное направление, но куда именно, пока не раскрывается.

Этой осенью самолеты из Карелии продолжат летать в Минеральные Воды, Екатеринбург, Казань и Сочи, Минск и Калининград. Некоторые рейсы останутся круглогодичными, другие будут летать в сентябре и октябре.

Пассажиропоток петрозаводской воздушной гавани увеличился в этом сезоне почти на три тысяч человек. 1300 пассажиров слетали в Белоруссию. В правительстве республики подчеркнули, что это достаточный результат, чтобы продлить рейс в Минск на будущий год и начать переговоры о круглогодичном маршруте.