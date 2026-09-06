Препарат ирландского производителя для томографии изымают в России

Партии препарата «Омнипак» изымают из оборота из-за твердых частиц во флаконах

изображение сгенерировано Алисой AI

Отдельные серии препарата «Омнипак» изымают из аптек и больниц в России. Препарат ирландского производителя GE HealthCare используют при компьютерной томографии и других рентгенологических исследованиях. Он применяется в виде инъекций. Его вводят пациентам для улучшения видимости сосудов, сердца, почек и других органов во время диагностики.

По информации «Российской газеты», из оборота отозваны шесть серий препарата с концентрацией 350 мг йода/мл во флаконах по 100 мл. Отзыв связан с возможным вкраплением частиц в полипропиленовых флаконах. Существует риск, что твердая частица может попасть вместе с раствором в кровоток и привести к осложнениям.

Медицинские учреждения и другие организации должны вернуть препараты производителю.