Прохладное начало недели пообещали в Карелии

Зонт в понедельник лишним атрибутом не будет

фото «Петрозаводск говорит»

В карельском гидрометцентре озвучили прогноз погоды на понедельник.

В Петрозаводске облачно, днем с прояснениями. Ночью пойдет дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +6, днем +8, +10. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии тоже облачно, днем с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, днем местами небольшие. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +2, +7, днем +8, +13.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Кондопоге, Медвежьегорске, Суоярви ночью +3, днем +10;

В Олонце ночью +2, днем +12;

В Пудоже ночью +3, днем +11;

В Сегеже ночью +2, днем +10;

В Сортавале ночью +6, днем +14.