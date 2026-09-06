Прохладное начало недели пообещали в Карелии

В карельском гидрометцентре озвучили прогноз погоды на понедельник.
В Петрозаводске облачно, днем с прояснениями. Ночью пойдет дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +6, днем +8, +10. Атмосферное давление будет расти.
В Карелии тоже облачно, днем с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, днем местами небольшие. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +2, +7, днем +8, +13.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Кондопоге, Медвежьегорске, Суоярви ночью +3, днем +10;
В Олонце ночью +2, днем +12;
В Пудоже ночью +3, днем +11;
В Сегеже ночью +2, днем +10;
В Сортавале ночью +6, днем +14.