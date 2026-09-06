Между медведем и бюрократией: один день из жизни лесничего

История женщины, которая не смогла уйти от своего призвания

Фото: «Сообщество «Пряжинское центральное лесничество»

Текст: Алина Гапеева

Для Ирины Владимировны Яковлевой карельская тайга стала родным домом. Уже много лет она трудится в Святозерском и Важинском лесничествах. За десятилетия службы изучила здесь каждый лесной уголок: знает, где пролегает едва заметная звериная тропа, где лучше всего собирать ягоды, а где лес особенно нуждается в защите. Забот у нее много, но она ни на секунду не пожалела о своем выборе стать лесничим.

Семейная династия

Стоит завести разговор о работе, как Ирина Владимировна преображается. Она может рассказывать о лесе без остановки: с азартом объясняет тонкости лесного законодательства, делится нововведениями в отрасли и честно говорит о трудностях, с которыми приходится сталкиваться ежедневно. Сразу видно: она влюблена в свое дело «по уши». И эта любовь родом из самого детства.

Ирина родилась в небольшом лесном поселке Верхние Важины. О маме Ирина вспоминает с тихой, застывшей во времени грустью: «Она ушла на рыбалку и просто не вернулась»… Воспитанием двух девочек, оставшихся без матери, занималась бабушка.

В юности Ирина грезила об иностранных языках, хотела стать переводчиком. Но жизнь подсказала другой путь. В 1983 году Ирина с красным дипломом окончила Лесотехнический техникум. Выбор учебного заведения был продиктован не столько призванием, сколько необходимостью: бабушке было очень тяжело поднимать на ноги двух внучек, поэтому нужно было идти туда, где поступление было гарантировано. Так она оказалась на отделении «Лесное хозяйство» и получила профессию мастер леса.

Сейчас, оглядываясь назад, женщина понимает: это было не просто стечение обстоятельств, а предначертанный путь. В ее семье профессия лесника – наследственная. Дед был лесничим, отец также посвятил лесу всю жизнь, да и мама была тесно связана с лесным хозяйством. В их доме разговоры о лесе никогда не утихали – это была часть их жизни. Видимо, от этого наследия было просто невозможно уйти.

Работа в кайф

В те годы найти работу по специальности было настоящим испытанием, но Ирину, молодого специалиста, уже ждали в Святозерском лесничестве – там как раз остро не хватало мастера.

«Коллектив был огромный и сплошь мужской. Поначалу я ужасно стеснялась и даже побаивалась Но, как оказалось, работать с мужчинами не так и страшно»,

– признается Ирина Владимировна.

Ее рабочие будни были наполнены важными и разнообразными делами, обязанностей было много. Ирина вспоминает, как добирались до делянок:

«Зимой ездили в открытом фургоне. Щеки от мороза щиплет, ветер в лицо, а потом весь день – по пояс в снегу, пробираясь через глухую тайгу»...

При этом жизнь подкидывала и другие вызовы. Девушку избрали секретарем комсомольской организации в Святозере. Новое поручение требовало постоянных отчетов, выступлений на конференциях и собраниях. Такая «бумажная» и публичная работа была ей совсем не по душе.

«Я буквально пряталась в лесу», – смеется женщина.

Потом в жизни Ирины произошли значительные перемены: она вышла замуж, родила двух сыновей, сменила сферу деятельности. За это время она успела поработать продавцом, социальным работником и контролером...

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Но лес не отпускал, и в 2000 году Ирина вернулась в родную стихию на должность помощника лесничего в Святозерское лесничество, а через восемь лет она возглавила это беспокойное хозяйство и продолжает трудиться на должности лесничего по сей день.

Работа «с колес»

Работа лесничего – это жизнь в режиме «здесь и сейчас». Каждый день подбрасывает новые задачи, здесь не получается расписать план работы по часам.

«Сегодня день прошел в разъездах. С утра были на лесосеке – проверяли «Газпром» по отводу участков под газификацию, там все в порядке. После обеда выезжали в рейд по местам сбора ягодам: патрулировали трассу и лес, где обычно собирают и продают дикоросы. Нарушений нет», – рассказывает Ирина.

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Условия труда лесничего – это постоянная проверка на прочность. Зимой работники леса пробиваются сквозь сугробы, а летом людей выматывает беспощадное солнце. Так в 2010 году, когда в Карелии стояла изнуряющая жара, лесничий выезжал на работу в шесть утра, чтобы успеть все сделать до пекла. А еще донимают насекомые. Мошки и слепни гудят над ухом, как заходящие на посадку «Боинги». Но Ирина даже не думает жаловаться. Она говорит, что при правильном подходе это не проблема: хорошие энцефалитные костюмы, плотные москитные сетки и качественные репелленты делают жизнь вполне сносной.

«Недавно в районе деревни Лижма встретили медведя. Мы занимались своим делом, он – своим. Самое забавное, что местные жители к такому соседству относятся философски, будто речь о бродячей кошке. Говорят, что он тут постоянно ходит – привыкли. Лоси, змеи, ящерицы и птицы – это обычный фон нашей работы. Мы усвоили главное правило: зверь никогда не нападет первым, если ты ведешь себя уважительно на его территории»,

– говорит Ирина Яковлева.

Но для нее все эти трудности – жара, холод, назойливые насекомые и даже дикие животные – это мелочи. Даже не страшна «трясучка» в машине по разбитым дорогам, где каждая кочка чувствуется спиной. Для нее, прекрасно чувствующей лес, настоящий вызов – это бесконечная бумажная работа. По ее словам, именно эта «канцелярская» часть труда порой выматывает куда сильнее, чем самый тяжелый день в лесу.

Лес в смартфоне

Сегодня лесная отрасль переживает настоящую технологическую революцию. Если раньше главным арсеналом лесничего были рулетка, высотомер и реласкоп, то сегодня на первый план выходят гаджеты. Теперь в лесу не обойтись без смартфона с установленным специализированным софтом – «сердцем» современной лесной службы стала ФГИС ЛК (Федеральная государственная информационная система лесного комплекса).

Эта цифровая платформа – единый центр управления отраслью. В ней собрано все: от данных государственного лесного реестра до информации о том, как лес охраняют, защищают и восстанавливают. Система позволяет в режиме реального времени учитывать заготовленную древесину, оформлять электронные сопроводительные документы на ее перевозку, подавать декларации и проводить экспертизы проектов освоения лесов...

Ирина Владимировна признается, что переход на «цифру» дается непросто. По ее мнению, система пока «сыровата», и работать в ней не всегда удобно, но процесс идет.

Технологические новшества этой цифровой платформой не заканчиваются. В Пряжинском центральном лесничестве есть уже один коптер. С помощью дронов работники леса будут оперативно выявлять лесные пожары, пресекать незаконные рубки и находить свалки мусора в лесных массивах.

«Честно говоря, даже страшно брать такую технику в руки. Но никуда не деться, это работа будущего, мы же широко шагаем»,

– делится Ирина Владимировна.

Работы у лесничих становится все больше, а вот людей, готовых ее выполнять, катастрофически не хватает. Ирина Яковлева с сожалением отмечает, что низкие зарплаты не позволяют привлечь в профессию молодых специалистов. Получается парадокс: технологии шагнули в XXI век, а кадровые проблемы остаются прежними.

Стражи леса

Пряжинское центральное лесничество включает в себя 14 участковых лесничеств и охватывает территорию площадью 571 376 гектаров. За состоянием и сохранностью лесов следит команда специалистов: лесные инспекторы, административный персонал и инженеры. В этом году коллектив лесничества соберется отметить свой профессиональный праздник в Святозере.

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«Наш коллектив очень дружный. У нас есть свой массовик-затейник, поэтому уверена, что будет весело и душевно»,

– поделилась Ирина Владимировна.

Стоит отметить, что День работников леса традиционно отмечается в третье воскресенье сентября. Несмотря на то, что в повседневной речи праздник часто называют «Днем лесника», он посвящен всем, кто связан с лесной отраслью: лесничим, егерям, сотрудникам лесхозов и заповедников, а также специалистам лесной промышленности, экологам, дендрологам и ботаникам. Эти люди носят рабочую форму, знают каждую сосну в округе и всей душой болеют за то, чтобы карельская природа оставалась величественной и нетронутой для тех, кто придет после нас. Именно такой человек Ирина Яковлева, истинная королева карельской тайги, которая знает свое царство-государство, не боится внедрять новое и перспективное и, главное, заботится о его жителях – деревьях, точнее, о лесе.