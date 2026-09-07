Ребенок погиб после атаки на Севастополь

Беспилотники атаковали российский город ночью 7 сентября

Фото "Петрозаводск говорит"

В ночь на 7 сентября Севастополь подвергся атаке вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По словам чиновника, были зафиксированы два взрыва после падения БПЛА. В многоквартирных домах и в детском саду выбиты стекла, повреждены автомобили. Беспилотники были начинены взрывчаткой и металлическими элементами.

В результате атаки погибла 15-летняя девочка. Пострадали 18-летняя девушка и ее 16-летний брат, им оказали необходимую помощь. Еще один мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, он в коме.

Ранее сообщалось о том, что двух многодетных матерей жестоко убили в российском регионе.