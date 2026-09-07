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7 сентября 2026
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Происшествия

Молодая женщина бесследно исчезла в Петрозаводске в первый день осени

Волонтеры ищут пропавшую 39-летнюю жительницу столицы Карелии
Пропавшая женщина
Фото: "ЛизаАлерт"

В Петрозаводске бесследно исчезла 39-летняя Ольга Л. Об этом сообщает паблик поискового отряда «ЛизаАлерт».

По данным источника, местонахождение молодой женщины неизвестно с 1 сентября. Рост пропавшей 172 сантиметра, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие. Была одета в черную куртку с белыми вставками, темно-серые штаны, белые кроссовки.

Всех, кто видел эту женщину с начала сентября, просят связаться с волонтерами.

Ранее сообщалось о том, что самолеты могут полететь из Петрозаводска еще в три города.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Автомобиль из Ленобласти вылетел в кювет на трассе «Сортавала»

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