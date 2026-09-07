Чего только не позволяли себе политики перед выборами в нулевые годы

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 7 сентября в 2006 году

фото стопкадр

Общественность Карелии ровно 20 лет назад всколыхнуло сообщение о попытке вымогательства и политической сделке, предложенной коммерсантом и политиком Василием Поповым. Накануне выборов в парламент он предложил за 300 тысяч у.е. снять с одномандатного округа своего кандидата и прекратить гонения на другого кандидата в подконтрольных Попову СМИ. О продаже соратников тогда заговорили, так как появилась запись беседы Василия Попова с помощником депутата ЗС РК Андрея Мазуровского.

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За крупную сумму лидер оппозиции обещал снять с выборов свою соратницу Ирину Петеляеву, которая баллотировалась на выборах по тому же округу, что и Мазуровский и прекратить дискредитацию. Все это можно услышать на аудиозаписи, которую цитировали в разных СМИ. Вся история немного напоминала шпионский роман – встреча происходила не в офисе, а в джипе на улице города. Помощник депутата, который пришел на беседу выслушать предложение Попова, сообщил, что это предложение похоже на обыкновенное вымогательство и зарабатывание денег на продаже однопартийцев. На записи звучали такие слова: «У меня нет ничего особенно личного в отношении Мазуровского. У меня есть доброжелатели, которые сделали заказ. Заказ не противоречит нашей стратегии, которую мы ведем, чьим-то местным интересам. Если говорить о моментах моральных, то у меня моральных ограничений для исполнения заказа не существует».

Здесь нужно пояснить контекст. Осенью 2006 года республика, как и страна, готовилась к выборам. Шла регистрация кандидатов в депутаты. И вкратце суть дела такова: за большую сумму денег Василий Попов предложил не только «забыть» о существовании политического противника и перестать упоминать его имя в негативном ключе в подконтрольных СМИ, но и снять своего соратника по партии из предвыборной гонки. Подобные деяния могли быть классифицированы, как «вымогательство в особо крупных размерах», статья УК РФ 163, часть 3, пункт «б». Впоследствии дело было заведено.

Кстати, ранее в 2003 году Василий Попов уже был лишен депутатского мандата за подкуп избирателей Пудожского района. В 2015 году он уехал из России в Финляндию.

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Вернемся к событиям в Кондопоге, о которых в 2006 году писали не только карельские, но и все центральные СМИ. Убийство двух человек, массовая драка, последовавшие погромы и народные волнения – вот что происходило в конце августа – начале сентября.

Спустя несколько дней в Кондопоге был наведен относительный порядок. У здания городской мэрии в очередной раз собралось несколько сотен человек, но их удалось уговорить разойтись по домам. По информации местного УВД, ночью была еще одна попытка поджога ресторана «Чайка», виновных задержали. На улицах продолжали дежурить усиленные патрули – милиционеры и народные дружинники, а именно работники АО «Кондопога».

С утра Глава Карелии Сергей Катанандов отменил все дела, чтобы встретиться с общественностью Петрозаводска – руководителями школ, техникумов, училищ, вузов. Встреча была посвящена событиям в Кондопоге. Главное, о чем попросил сегодня Глава РК руководителей образовательных учреждений, — это усилить систему безопасности, а также провести с молодежью беседы, чтобы поддержать спокойствие в карельской столице.

«Я пригласил вас, чтобы вы помогли спасти наш город», - так начал свою речь Сергей Катанандов. В Петрозаводске начал реализовываться сценарий Кондопоги, стали раздаваться экстремистские призывы выходить на улицы. И это, подчеркнул Глава РК, нужно пресечь на корню: «Мы не имеем права что-то подобное допустить в Петрозаводске. Именно мы, те, кто находится здесь, люди, ответственные за работу с молодежью. В ваших руках сегодня город».

Глава особо подчеркнул, что в природе конфликта, который произошел в Кондопоге, нужно исключить национальный фактор, хотя и попали в конфликт люди разных национальностей. Просто в городе нашлась бандитская группировка, на которую милиция долго не обращала внимания, чем довела ситуацию до трагического финала: «Милиция во многом не реагировала. Даже были такие факты, когда в ряде случаев милиционеры были избиты, после чего не заводились уголовные дела. Милиционеры просто получали деньги, а эти граждане откупались. Надо признать, что такая группа людей существует и в Петрозаводске. И за последние годы она увеличилась».

Чтобы повторения «Кондопоги» не произошло у нас, Сергей Катанандов не предложил, а потребовал усилить меры безопасности в школах, провести беседы с классными руководителями и учениками на тему – к чему может привести ненависть к ближнему с другим цветом глаз. Также обо всех массовых мероприятиях с участием молодежи должны знать в мэрии и милиции заранее – предупредил Глава: «Головой отвечаете за город и за молодежь. Каждый, сидящий в этой аудитории. Перед своей собственной совестью и передо мной. Со своей стороны гарантирую спокойствие и стабильность в городе».

Самосознание народа росло. Но нельзя было допустить, чтобы растущим самосознанием воспользовались экстремисты, отметил Сергей Катанандов. И напомнил, что сегодня каждый житель Карелии должен знать, что живет в государстве, где есть правоохранительная система, способная защитить каждого гражданина России.

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Нина Раутио, Юлия Замятина, Гельмер Синисало – все эти известные музыканты были выпускниками Музыкального училища имени Карла Раутио. Два с половиной года в начале нулевых шел ремонт здания училища в центре Петрозаводска, 26 миллионов из бюджета республики были потрачены на восстановление этого 70-летнего исполина. И вот – училище вновь открыло свои двери для гостей и друзей.

И преподаватели, и учащиеся называли свое училище «Домом». В сентябре 2006 года этот Дом родился во второй раз. В 1996 году он начал рушиться – текла крыша, поднимались полы, учиться стало запрещено. Стало ясно, что без капитального ремонта не обойтись.

«Никто не верил, что этот ремонт будет сделан, - директор училища Лариса Бердино, обращаясь в зал. – И что он будет сделан именно так. И будет сделан так быстро. Даже были люди, которые не верили, что нам этот дом вернут». Однако, здание вернулось!

Пока дети пели частушки, академический хор репетировал перед выходом на сцену. Они исполнили гимн, специально сочиненный к открытию училища после ремонта. Анатолий Марков тогда учился на 4 курсе дирижерско-хорового отделения. И утверждал, что не только люди его окружают интересные, но и сама атмосфера в училище особенная: «И помещение, и само здание – как только входишь, сразу чувствуется, что здесь музыкальная атмосфера. Оно построено именно, как музыкальное».

На концерт пришел Глава Карелии Сергей Катанандов, и, как он сказал, хоть у нас нет в республике золота и нефти, но есть талантливые люди, которые творят искусство, без которого невозможна сама жизнь. В том сезоне в училище должны были выпустить уже пятьдесят пятый выпуск. Профессионалов, которые радовали нас своим творчеством, становилось все больше. Поздравляем всех причастных и благодарим за искусство!

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Таким было 7 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности