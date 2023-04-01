Петрозаводск чуть не лишился своей достопримечательности – львов

Первоапрельские новости мы оставили вам на сладкое, ищите ниже. А пока к серьезным событиям, которые случились ровно 20 лет назад. Жуткий циклон вызвал в Петрозаводске транспортный коллапс. Глава самоуправления Петрозаводска Виктор Масляков собрал всех ответственных за порядок в городе. Он высказал возмущение по поводу того, что ни руководители дорожных служб, ни подразделения ГИБДД и МЧС не были готовы к капризам погоды.

То, что на Петрозаводск идет циклон и ожидается сильная метель, Единая диспетчерская служба знала с утра. Обрушившийся на столицу Карелии снег принес немало неприятностей автомобилистам и пешеходам. Мэр города считал, что были все основания объявить чрезвычайное положение, но подчиненные этого не сделали:

«Почему был не созван штаб? Вы понимаете, что сегодня горожане понесли большой материальный ущерб?»

Подчиненные только тяжело вздыхали в ответ.

На совещании начальник Управления МЧС Петрозаводска Владимир Козлов буквально по минутам доложил, что делали городские службы во время снегопада: «В 14.30 минут, где была самая сложная ситуация, там на дорогах работало семь единиц техники. Больше у ГорДЭУ не было техники. Ориентировочно к 14.50 все подъемы, по которым двигается общественный транспорт, были подсыпаны». В это время в городе произошло три серьезных ДТП, в которых пострадали люди, и 22 мелких, в которых пострадали лишь автомобили. Вину за безобразия на дорогах мэр возложил на городские силы МЧС: «Вы не организовали работу штаба. Если говорить о наличии техники – то в городе техники достаточно сегодня. Семь пескоразбрасывателей. Есть и Петрозаводское ДРСУ».

Правда, затем мэр уточнил, что все городские службы пытались изменить ситуацию к лучшему. Но между ними не было взаимодействия. Последствия снегопада ликвидировали окончательно на следующий день к вечеру. Пока же городская администрация убедительно просила автовладельцев ходить пешком. Так машина целее будет.

В 1938 году в Петрозаводске было открыто Музыкальное училище, которому впоследствии было присвоено имя Карла Раутио. Сегодня мы поздравляем училище с 85-летием. А в нашей рубрике сохраняем для вас репортаж, который был снят ровно двадцать лет назад – на 65-летие училища. Далеко за пределами нашей республики был известен джазовый фестиваль «Звезды и мы», фестиваль «Музыка. Юность. Надежда». В концерте, посвященном юбилею Музыкального училища, приняли участие бывшие и нынешние ученики этого прославленного учебного заведения.

Все отделения Музучилища и все его коллективы были задействованы в юбилейном концерте, на репетицию которого отправились журналисты. Приехали и солисты, которые прославились уже за пределами Карелии. Но когда-то они прошли школу в стенах этого училища. Его директор Лариса Бердино вспоминала: «Конечно, и Нина Раутио, и Виктор Дукальтетенко, Илона Нокелайнен, Ирина Скорик, Злата Булычева и многие другие – имен можно назвать много. И в этом концерте участвует Юлия Замятина, которая приехала из Москвы. Нам есть, кем гордиться».

В те годы, когда открылось училище, события в культурной жизни Карелии стали интересны далеко за ее пределами. Тогда здесь открылось несколько отделений. Училище гордилось и высококлассным коллективом преподавателей. Выпускник Виталий Жданов сказал: «Таких педагогов еще поискать надо. Они душевные люди – все. Ансамбль, коллектив, весь Биг-бэнд, ребята, с которыми я учился, вся вот эта атмосфера, очень жалко будет с ней расставаться».

За те 65 лет более тридцати лауреатов международных конкурсов выросли в этих стенах. Много и других побед было за плечами выпускников. Хотя не только победами измеряется труд преподавателей и усердие студента. Главное, что они говорили: годы учебы навсегда сохранятся в сердце.

Все меньше времени оставалось до празднования 300-летнего юбилея Петрозаводска. Все чаще городские власти задумывались – где взять деньги на оплату торжеств. В министерстве культуры Карелии сообщили, что подписан контракт на продажу одной из достопримечательностей нашего города – правда, петрозаводчане могли этого даже не заметить.

Чугунные львы, которые почти двести лет украшали Круглую площадь Петрозаводска, спустя месяц должны были уехать на постоянное место жительства в Англию. Миллионер Алан Льюис, которые в 90-е годы много раз посещал столицу Карелии и вел с нами много выгодных контрактов, решил купить их и установить на своей загородной вилле.

То, что на наших львов, которые охраняют вход в Минкульт, давно зарятся богатые иностранцы, было известно давно. Но лишь в 2003 году через Исторический музей Санкт-Петербурга договорились о том, чтобы Льюис приобрел красавцев, выложив за них треть миллиона долларов. Искусствовед музея Алина Мозер рассказала: «У нас появилось такое предложение в музее, ведь Льюис давно сотрудничает с вашим городом». Переговоры шли ровно месяц.

«Контракт подписан, - сообщила Ирина Повидайко, сотрудница Минкульта РК. – Вы всегда первыми узнаете наши новости. Да, я подтверждаю». Алина Мозер добавила: «Проект обсуждался и с министерством культуры, и с мэрией Петрозаводска». Кстати, это не означало, что постаменты у министерства останутся пустыми. На средства миллионера были заказаны копии львов, которые были заказаны на Онежском заводе. Их обещали установить на том же самом месте. И обещали, что различий никто не заметит. Как утверждали в мэрии, деньги, вырученные за львов, пойдут только на мероприятия ко Дню города. Такого было условие покупателя.

Эх, хорошо тогда журналисты разыграли своих зрителей. Это еще что. В 1999 году они придумали розыгрыш похлеще. С 1 апреля!

Таким было 1 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.