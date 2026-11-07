В Карелии на всякий случай перепроверили, чем кормят солдат

В рубрике «Хроника телерепортеров» мы пересматриваем видеоархивы и вспоминаем о том, каким было 7 ноября в 2006 году

фото стопкадр

В одной из воинских частей Санкт-Петербурга ровно 20 лет назад произошло массовое отравление курсантов продуктами питания. Той осенью все центральные СМИ писали о том, что это – случайность, диверсия или халатность? Командиры местных воинских частей решили не скрывать от прессы то, как у нас поставлено дело. Они были уверены, что ни в Петрозаводске, ни в целом по республике такого произойти не может. И пригласили журналистов прокатиться в топографическую часть.

«Хлеб – всему голова» - народная пословица оправдывала себя и в военной части. В солдатской столовой хлеборез – должность почетная. И ни каждый рядовой удостаивался чести там поработать. В июне 2007 года Антону Венкову предстоял дембель и возвращение на родину в Псковскую область. А пока он резал хлеб, и работа на кухне ему нравилась. На обед солдаты шагали как на праздник – с песнями. В это время дежурный по части выдавал разрешение на выдачу пищи (без него нельзя накормить солдат). Но и это не все строгости. После того, как каждое подразделение отчитается о прибывших едоках, можно отправиться за своей пайкой.

Работники столовой сами признались, что несколько лет назад в части кормили намного хуже. В 2006 году – не реже пяти раз в неделю мучные изделия, каждый день молоко. Вообще, посмотришь эти кадры – и тут же слюнки текут, еда в тарелках выглядит аппетитно. Солдаты признавались, что голодными не сидят, и еда вкусная. После обеда им было положено полчаса на отдых. А потом снова солдатские будни и задания.

Ефрейтор Ирина Макарьева работала там поваром. Она рассказала, что еду в столовой готовят на 160 человек, а сколько всего солдат в части – военная тайна.

«У нас недавно была проверка после этих известных событий в Санкт-Петербурге. Проверяли специалисты из Санэпидстанции. Общая оценка была удовлетворительная»,

- сообщил Вадим Рогачевский, зам.командира топографической части.

Повара рассказали, что бывали случаи, когда солдат приходил служить, и ему ставили дистрофию. В нашей части его откармливали. Некоторые ребята за время службы стали весить на 20 килограммов больше. А вот массовых отравлений в этой части ни разу зарегистрировано не было.

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В Москве состоялась встреча Главы Карелии Сергея Катанандова с Президентом страны Владимиром Путиным. После возвращения Катанандов сразу провел большое совещание в администрации Кондопожского района. Кстати, вместе с губернатором в Петрозаводск приехал и новый прокурор Карелии Олег Дупак. С приставкой «и.о.» он приступил к работе.

Ступив на перрон, Глава РК сразу признался, что разговор был нелегкий: «Владимир Владимирович, конечно, возмущался тем, что мы не увидели, что зрел конфликт, допустили такие серьезные проявления (речь о вспыхнувших волнениях после массовой драки и убийства у ресторана «Чайка» в Кондопоге – прим.ред.). Говорил о том, что в такой спокойной республике при таком опытном руководители недопустимы такие вещи. А раз они происходят, значит, руководитель должен нести ответственность по всей строгости». Тем, кто гадал – снимут или нет – Катанандов ответил прямо: «Я буду продолжать работать. Доверие ко мне сохранилось. И для меня это очень важно. Кстати, я об этом спросил. И получил положительный ответ».

Президент дал Главе РК ряд поручений. Все они сводились к тому, чтобы усилить власть в республике. Уже спустя два часа после прибытия из Москвы губернатор работал в Кондопожской администрации. На встрече собрались представители органов исполнительной власти, депутаты, а также городская общественность. Там представили нового начальника районной милиции. Юрий Владимирович Пуйконен до этого работал в Пряже. Еще одна новая фигура среди республиканских силовиков – Олег Дупак. Молодого, но уже опытного руководителя порекомендовал генпрокурор РФ Юрий Чайка. Вскоре должны были назначить и министра внутренних дел Карелии. Главная работа была впереди – у нового главы Кондопожской администрации, которым стал Валерий Бессонов: «Желаю использовать все свои знания, опыт и связи с правительством, чтобы помочь городу во многих вопросах, которые сегодня требуют решения. А их очень много».

С совещания журналисты отправились на многострадальный рынок, который власти сгоряча решили закрыть, чем вновь вызвали негодование жителей. Рынок возник примерно в середине 90-х на этом месте неслучайно – с какого конца города не приди, до него рукой подать. Но жители переживали, что своей продукции почему-то на нем не место. Бойкая торговля свежей ряпушкой открылась в нескольких шагах от рынка: на один месяц, что идет путина, нет смысла покупать место на рынке. Мелкие торговцы дикоросами, промысловики на рынок не шли, торговали рядом. Власти уже сдали назад, обещали, что рынок закрывать не собираются. Но навести на нем порядок обещали. Этот вопрос стоял остро. Рынок должен стать образцовым, как и вся милиция, как и весь город Кондопога, раз уж прославились на всю страну – говорил на совещании Глава Карелии. И делать это должны горожане. Но пока в Кондопоге был самая слабая, если сравнивать со всей Карелией, общественная инициатива: «Одна из главных задач – формирование гражданского общества в Кондопоге и в Карелии. Формирование диалога между людьми. Улучшение работы всей власти».

Несколько дней дал Глава РК на формирование штата местной милиции. Также в ближайшее время собирались создать программу социально-экономического развития района. Первые результаты кардинальных изменений кондопожане должны были почувствовать до Нового года. Этот срок определил Президент страны.

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Кстати, любопытный момент. К приезду Сергея Катанандова дорогу перед зданием правительства очистили так, словно двухдневного снегопада в Петрозаводске не было вовсе. На проезжую часть в центре проспекта Ленина было приятно смотреть. Ни гололеда, ни снежных заносов – чистый асфальт. Однако, от снег хорошо было бы очистить все улицы города. К примеру, Фролова или Ровио, где забуксовал автомобиль съемочной группы телеканала «Ника Плюс», архивом которого мы пользуемся при подготовке нашей рубрики. Машину с трудом вытолкали из сугроба, который образовался по середине проезжей части. Сергей Катанандов, наслышанный о городских проблемах, решил лично проверить дорожную ситуацию в Петрозаводске и, как все нормальные люди, провел некоторое время в пробке. «Прошли выборы мэра Петрозаводска. Избрали достойного человека. Только по городу не проехать. И не знаешь, с кого спросить. Сейчас придется ГАИ гонять, хотя какое их дело до того, что у нас дороги не очищены, в конце концов», - выразил недовольство Глава РК.

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Таким было 7 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2006 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности